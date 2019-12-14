Министру финансов РФ Антону Силуанову объяснили, как в Татарстане подскочили сборы по НДС

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Глава российского Минфина Антон Силуанов выступил сегодня на совместной коллегии налоговых, финансовых и казначейских органов РТ, которая проходила с участием президента РТ в Казанской ратуше. После окончания отчета глава Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина он с удивлением отметил «очень высокие показатели роста сборов НДС — на 34,8%».

«Откуда такой прирост? » — с ходу задал он первый вопрос докладчику.

Главный налоговик Татарстана объяснил, что треть прироста обеспечило повышение ставки НДС на 2%, а остальные две трети результата достигнуто за счет контроля платежей автоматизированного программного комплекса. Для сравнения: сборы по остальным налогам выросли на 5,4%—7,3%.

В целом татарстанские налоговики собрали по итогам года 828 млрд рублей с ростом на 7%. Две три налогов перечислено в федеральный бюджет, одна треть — в консолидированный бюджет РТ, сообщил Марат Сафиуллин.