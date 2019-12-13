«Детский мир» начал тестировать новый формат «сверхмалых» магазинов

Ретейлер «Детский мир» начал тестировать магазины нового «сверхмалого» формата detmir.ru. Он сочетает в себе розничный магазин и пункт выдачи интернет-заказов.

Магазины detmir.ru занимают площадь 130–170 кв. м. Для сравнения: обычный магазин «Детского мира» располагается на площади около 1000 кв. м.

В настоящее время открыты два пилотных магазина detmir.ru в Московском регионе, до конца первого квартала 2020 года откроются еще три. Так, по итогам этого периода руководство магазина примет решение о полномасштабном развитии магазинов такого формата.

Приоритетными местами для размещения магазинов такого формата будут города с населением менее 40 тыс. жителей и населенные пункты с численностью более 10 тыс. человек, а также зоны, недоступные для работы стандартных форматов сети «Детский мир», пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Ашан» собирается до конца 2023 года обновить свои магазины. В планы компании входит изменение логистической структуры, расширение числа сервисов для покупателей и развитие онлайн-продаж.

