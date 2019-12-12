«Ашан» собирается стать «полностью другой компанией»

«Ашан» собирается до конца 2023 года обновить свои магазины. По словам нового гендиректора ретейлера Йоханнеса Толая, в ближайшие несколько лет «Ашан» станет «полностью другой компанией».



В планы компании также входит изменение логистической структуры, расширение числа сервисов для покупателей и развитие онлайн-продаж. Для этого компания может использовать формат dark store.

На данный момент сеть ретейлера объединяет 284 магазина: 63 классических гипермаркета, 44 суперстора, 166 супермаркетов и 11 магазинов «у дома», а также 17 распределительных центров, пишет «Интерфакс».

Ранее французский «Ашан» потерял в выручке в России после отказа работать по модели дискаунтера. По подсчетам аналитиков, в 2018 году она составила 306,4 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.