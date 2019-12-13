Росстат: каждая шестая семья в России стала питаться хуже

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Росстат опубликовал исследования о рационе питания населения за 2018 год. Выяснилось, что более 16% опрошенных имеют сложности в питании.

Чаще всего о недоедании жаловались неполные или многодетные семьи, а также семьи, состоящие только из пенсионеров. Количество семей, которым достаточно еды, сократилось за пять лет на 0,6%.

При этом больше трети расходов семей в России (34,3%) уходит на питание. И больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%), передает РБК.

Ранее Росстат сообщал, что каждый второй россиянин может купить только еду и одежду.