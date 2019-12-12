Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне «A-(RU)», изменив прогноз на «Позитивный»

Рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем Ак Барс Банка, адекватной позицией по капиталу, удовлетворительной позицией по фондированию, ликвидности и другими факторами. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны органов власти.

Адекватный бизнес-профиль (bbb) характеризуется устойчивой франшизой Ак Барс Банка на банковском рынке Татарстана, а также его ролью в качестве опорного банка Правительства РТ. Поддержку оценке оказывает высокая диверсификация операционного дохода. Агентство отмечает продолжающиеся позитивные изменения в системе корпоративного управления. Стратегия Ак Барс Банка направлена на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах РТ, так и на федеральном уровне. В основе стратегии на ближайший период лежит план по наращиванию объема кредитования и расширению других финансовых услуг, предлагаемых физическим лицам и компаниям МСП.



Аналитики оценили позицию банка по ликвидности и фондированию как удовлетворительную. По оценке АКРА, Ак Барс Банк обладает высокой способностью выдерживать отток денежных средств на относительно коротком временном горизонте, что подтверждается значением показателя краткосрочной ликвидности.

Кредитный рейтинг присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа взаимосвязи рейтингуемых лиц с государством, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

С полной версией пресс-релиза АКРА можно ознакомиться по ссылке.



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