Аналитики назвали самые быстрорастущие сферы в e-commerce

Эксперты рассказали об онлайн-покупках россиян. Исследование показало, что 30% жителей страны делали покупки со смартфона или планшета, а максимальный рост показала сфера повседневных товаров.

Этот раздел включает в себя продукцию для ухода за маленькими детьми, еду и напитки, хозтовары, бытовую химию и посуду. В 2019 году продажи в этом разделе выросли на 30%, подсчитали аналитики «Яндекс.Маркета» и агентства GfK Rus.

«Медленнее всего увеличивается спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%)», — цитирует исследование «РИА Новости».

Около 60% покупателей среди преимуществ онлайн-покупок выделяют возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половину респондентов радует возможность изучить отзывы и делать покупки в любом месте и в любое время.

По данным исследования, самым удобным способом доставки оказался самовывоз: из магазина, пункта выдачи или постамата. Хотя бы одним из этих вариантов пользовались больше 90% респондентов. Посылки в постаматах получает пока сравнительно небольшая часть онлайн-покупателей, однако их доля растет — в этом году она превысила 20%. И если в прошлом году этот способ доставки называли предпочтительным 6,5% респондентов, то в этом — уже 11%.