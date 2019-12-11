Комиссия атлетов WADA хочет добиться полного исключения россиян даже в нейтральном статусе

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривает вариант с обращением в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться ужесточения санкций против России.

Представители комиссии хотят полного отстранения российских спортсменов с Олимпийских игр и чемпионатов мира даже в статусе нейтральных атлетов.

Окончательное решение о подаче иска в суд члены комиссии примут после телефонной конференции, которая пройдет сегодня. Они опасаются, что Россия сможет выиграть апелляцию по установленным ранее WADA санкциям.

«Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления», — цитирует члена комиссии спортсменов WADA Викторию Аггар The Telegraph.

Напомним, ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 ближайшие года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет все основания подать в суд из-за данного решения. У России осталось 19 дней, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).