В России перестанет выходить журнал Men's Health
В России перестанет выходить мужской глянцевый журнал Men's Health.
Последний январский номер журнала выйдет 23 декабря, сообщает The Blueprint со ссылкой на источники в редакции журнала и на письмо главного редактора Максима Семеляка. Он сообщил «Коммерсанту», что издание журнала закрывается по экономическим причинам.
Российская версия мужского глянцевого журнала Men's Health выходила с 1998 года.ТехнологииМедиа
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