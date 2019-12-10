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В России перестанет выходить журнал Men's Health

18:11, 10.12.2019
В России перестанет выходить журнал Men's Health
Фото: flickr.com

В России перестанет выходить мужской глянцевый журнал Men's Health.

Последний январский номер журнала выйдет 23 декабря, сообщает The Blueprint со ссылкой на источники в редакции журнала и на письмо главного редактора Максима Семеляка. Он сообщил «Коммерсанту», что издание журнала закрывается по экономическим причинам.

Российская версия мужского глянцевого журнала Men's Health выходила с 1998 года.

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