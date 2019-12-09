В мэрии Казани прошли кадровые перестановки

Сегодня на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о кадровых перестановках в структурах исполкома города.

Так, Наиль Галеев, который работал начальником Управления градостроительных разрешений, стал первым заместителем главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района.

Его место в управлении занял Марсель Абдулхаков, который 10 лет руководил Управлением жилищной политики Казани.

Кроме того, начальником Цправления жилищной политики стал Ренат Шамсутдинов, прежде работавший первым заместителем начальника этого ведомства.