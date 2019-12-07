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В Финляндии ученые разработали «бумажное» оптоволокно

20:26, 07.12.2019
В Финляндии ученые разработали «бумажное» оптоволокно
Фото: nplus1.ru

Инженеры и ученые из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из целлюлозы. При этом она применялась и как основа оптоволокна, и как покрытие.

Такой материал не сможет использоваться для телекоммуникации, но подойдет для датчиков, передает N+1. Например, для датчиков влажности.

Оптоволокно создано из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления. Основа покрыта ацетатом целлюлозы с низким показателем.

ОбществоТехнологии
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