В Финляндии ученые разработали «бумажное» оптоволокно

Инженеры и ученые из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из целлюлозы. При этом она применялась и как основа оптоволокна, и как покрытие.

Такой материал не сможет использоваться для телекоммуникации, но подойдет для датчиков, передает N+1. Например, для датчиков влажности.

Оптоволокно создано из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления. Основа покрыта ацетатом целлюлозы с низким показателем.