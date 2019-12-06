«Ак Барс» вырвал победу в гостях у «Торпедо»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ обыграл нижегородское «Торпедо» (4:3).

Счет встречи был открыт хозяевами льда за две с половиной минуты до конца первого периода. Сразу после перерыва Лещенко забросил дебютную шайбу за казанцев, а в середине периода Артем Галимов вывел гостей вперед.

Сразу после этого нижегородцы сравняли счет, а в начале третьей двадцатиминутки снова вышли вперед. Однако довести дело до победы хозяева не смогли. В концовке игры Журавлев восстановил равенство в счете, а Кормье реализовал большинство за 34 секунды до финальной сирены.

«Торпедо» «Ак Барс» 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы:

1:0 Бочаров (Шрёдер, Рэтти, 17:35, бол)

1:1 Лещенко (Викстранд, Фрэттин, 22:07)

2:1 Галимов А. (Воронков, 37:17)

2:2 Ураков (Ильин, Геноуэй, 37:54)

3:2 Баранцев (Шрёдер, Шенфельд, 41:35)

3:3 Журавлёв (Фрэттин, 57:03)

3:4 Кормье (Викстранд, Азеведо, 59:26, бол).