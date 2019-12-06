Росгосцирк откроет в Уфе гостиницу на базе циркового общежития
Росгосцирк намерен переделать региональные общежития в сеть гостиниц под брендом «Арена». Уфимский объект также планируется переделать в гостиницу экономкласса.
Сейчас в общежитии уфимского цирка занята только половина комнат, пишет РБК. Здание рассчитано на 212 постояльцев, но там проживают 110 человек.
«Два этажа занимают работники регионального Министерства культуры. Многие из них проживают в общежитии порядка 20 лет. Остальные номера снимают командированные и гости города», — рассказала директор уфимского цирка Гузель Туктарова.
По ее словам, пока не определены размеры финансирования проекта и сколько денег потребуется на реконструкцию уфимского здания. Также неизвестно, выселят ли нынешних жильцов общежития.
Отметим, что в Казани Дом артистов цирка уже переквалифицирован в гостиницу. Она действует несколько лет и расположена в центре города недалеко от здания цирка.БизнесУслуги Башкортостан
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