В пригороде Нижнекамска после капремонта открыли Дом культуры с коворкингом, библиотекой и залом хореографии

В пригороде Нижнекамска в Большом Афанасово после масштабного капремонта открылся Дом культуры.

Здание было построено в 1971 году и в течение многих лет здесь ничего не менялось.

Теперь для сельчан в современном клубе появился коворкинг, концертный зал, мастерские, библиотека, зал хореографии. Ремонт в учреждении удалось осуществить благодаря национальному проекту «Культура».

На строительные работы из бюджета Татарстана было выделено 18,5 млн рублей по региональной программе «Культурная среда». На оборудование добавили средства из муниципального бюджета в размере 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

