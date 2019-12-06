Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и до +3 градусов
В пятницу, 6 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами днем местами снег, мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица, местами сильная.
Ветер юго-западный сильный, местами порывами до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Температура днем составит от -1°С до +3°С. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха от -1°С до +2°С.Общество Татарстан
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