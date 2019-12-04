На госзакупках Татарстан в прошлом году сэкономил 1,17 млрд рублей

В Казани прошел Всероссийский форум в сфере муниципальных и госзакупок. В нем приняли участие руководители федеральных ведомств, региональные заказчики, представители прокуратуры, исполнительной власти и регуляторов — Минфина РФ и Федерального казначейства. По словам президента республики Рустама Минниханова, приветствовавшего участников форума, в Татарстане осуществляется наибольший объем госзакупок среди регионов ПФО.

— В республике работает региональная информационная система в сфере закупок. Финансовые органы проводят оперативную экспертизу расходов учреждений при размещении закупок на стадии заявок. Это, конечно, повышает эффективность затрат. Большой объем закупок обеспечивает экономию средств и повышает качество продукции для учреждений, — отметил Рустам Минниханов.

Президент рассказал, что для более оперативной работы в республике действует система «юридически значимого электронного документооборота в этой сфере», в которой зарегистрировано почти 6,5 тыс. организаций. «В Татарстане работает одна из федеральных торговых площадок, а в ее рамках — биржевая площадка, позволяющая проводить малые закупки учреждениям в короткие сроки и на конкурсной основе».

Самые востребованные услуги и товары для госучреждений — оргтехника, транспорт, канцтовары, топливо, мебель, спецодежда, продукты питания, услуги страхования, мобильной связи. В 2018 году в Татарстане объявили закупок на сумму свыше 31 млрд рублей. В результате республика сэкономила 1,17 млрд бюджетных денег. У представителей малого бизнеса приобрели товаров и услуг на 16 млрд. рублей.

— Сегодня имеем хорошую возможность обсудить с гостями актуальные вопросы по некоторым позициям наших федеральных органов, обменяться лучшими практиками и предложениями, — подчеркнул Рустам Минниханов.

На форуме затронули наиболее острые вопросы, которые возникают по применению федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Среди них: сложности в составлении документации, уход от злоупотребления как со стороны заказчиков, так и поставщиков. В отношении профессиональных жалобщиков, чья деятельность заключается именно в том, чтобы обжаловать торги, участники обсуждений пришли к выводу: обжаловать процедуры могут лишь те, кто заключает контракты. Федеральные спикеры рассказали об электронных магазинах, которые планируют запустить, чтобы заказчики могли быстро и качественно закупать товар.

Федеральные регуляторы готовят большие осенне –весенние поправки в 44-й закон. В планах — уход от процедур, которые практически не применяются, путают заказчиков и поставщиков, из-за этого вызывают множество ошибок и обжалований. Кроме того, казначейство предлагает структурировать информацию, ввести электронное актирование в рамках приемки и выполнения работ и перевести всю деятельность по исполнению контрактов в единую информационную систему как продолжение электронной процедуры. «Сейчас электронная процедура заканчивается на этапе заключения контракта, а все что дальше — это бумага, нет связи с бухгалтерией заказчика, бухгалтерией поставщика», — пояснила замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. По ее мнению, Татарстан — одна из ключевых площадок для пилотирования различных федеральных инициатив, в том числе в рамках автоматизации процессов. Катамадзе отметила, что необхоидмо «обеспечивать баланс интересов между участниками рынка, чтобы была максимальная конкуренция и чтобы не было злоупотребления их правами. Надо постоянно исправлять перекосы — это процесс бесконечный».