В Ярославской области пять человек погибли от отравления стеклоочистителем

В Ярославской области скончались пять человек после употребления, предположительно, стеклоочистителя.

В квартире одного из домов поселка Дубки Ярославского района обнаружили тела трех мужчин (31, 33, 38 лет), и двух женщин (24 и 42 лет), они скончались в больнице.

«Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении СК РФ по Ярославской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля.

