Казань победила в спартакиаде муниципальных служащих Татарстана

Сборная команда Казани в восьмой раз подряд победила на республиканской Спартакиаде муниципальных служащих. Состязания по восьми видам спорта прошли с 16 марта по 30 ноября.

Заключительные этапы состоялись с 28 по 30 ноября в столице Татарстана. Команда из Казани победила на соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, плаванию, а также по лыжным гонкам, волейболу среди мужских команд, мини-футболу. Второе место сборная заняла на турнире по бадминтону, а третье — по волейболу среди женских команд, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По итогам всех спортивных испытаний Казань стала лидером общекомандного зачета, на втором месте — Азнакаево, а третье место поделили Заинск и Альметьевск.