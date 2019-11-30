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Украинский журналист заявил об утрате смысла существования страны

15:59, 30.11.2019
Украинский журналист заявил об утрате смысла существования страны
Фото: torange.biz

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов выразил мнение, что его страна утратила истинный смысл существования/

По его словам, украинская элита из-за погони за прибылью перестала выполнять внутренние и внешние политические планы страны, пишет RT.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта проклятая газовая труба. Всё!» — сказал Молчанов в эфире телеканала NEWSONE.

Также он предположил, что после распада Советского Союза Украина не смогла стать «субъектной» и самостоятельной страной.

Ране президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции в Бразилии, что поставки российского газа через Украину могут быть прекращены.

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