Украинский журналист заявил об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов выразил мнение, что его страна утратила истинный смысл существования/



По его словам, украинская элита из-за погони за прибылью перестала выполнять внутренние и внешние политические планы страны, пишет RT.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта проклятая газовая труба. Всё!» — сказал Молчанов в эфире телеканала NEWSONE.

Также он предположил, что после распада Советского Союза Украина не смогла стать «субъектной» и самостоятельной страной.

Ране президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции в Бразилии, что поставки российского газа через Украину могут быть прекращены.