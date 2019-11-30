В башкирском Белебее отремонтируют набережную за 113 млн рублей

В Белебее проведут капитальный ремонт набережной городского пруда и прилегающей к нему территории. На эти цели администрация города выделит сумму в 113 млн рублей.

Проектно-сметная документация капремонта разработана ООО «Архитектурное бюро «Проспект». Эта компания зарегистрирована в Уфе — владельцем и директором значится Александр Сафаров. Архитектурное бюро в том числе участвовало в проектировании 100-метрового здания Idel Tower на уфимском проспекте Октября, а также ЖК «Аристократ» на улице Ленина.

От подрядчика потребуется среди прочего демонтировать существующие сооружения, устроить пешеходные дорожки, проезды и площадки, а также деревянные террасы и покрытия из цветного бетона, песчаный пляж, систему охранного телевидения, малые архитектурные формы.

Заявки от потенциальных исполнителей принимались с 21 по 29 ноября, а аукцион состоится 3 декабря. Оплатят работы за счет субсидий бюджетов России и Башкортостана, а также за счет бюджета Белебея.