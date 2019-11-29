Рейс из Уфы в Китай задержали более чем на сутки из-за неисправности

Авиакомпания I Fly задержала вылет из Уфы в китайский город Санья более чем на сутки.

«В связи с неисправностью воздушного судна задержан рейс «Уфа — Санья» F7-9741 авиакомпании I Fly. Плановое время вылета 13.30 (мск) 28.11.2019, предварительное время вылета 16.30 (мск) 29.11.2019», — передает «Интерфакс» сообщение компании.

Причина неисправности не уточняется.

Отмечается, что на рейс зарегистрировано 343 пассажира, в настоящее время им предоставлены напитки, горячее питание и место в гостинице.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Россия» из Казани в Анталью задержали более чем на 6 часов. Вылет самолета должен был состояться в 15.55, однако, согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, вылет перенесли на 22.30. В авиакомпании сначала заявили, что возникли проблемы с документацией, а потом сообщили, что вылет задерживается по техническим причинам.

