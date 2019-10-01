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Самолет из Казани в Анталью задержали на более чем шесть часов

19:05, 01.10.2019
Самолет из Казани в Анталью задержали на более чем шесть часов
Фото: realnoevremya.ru

Рейс авиакомпании «Россия» из Казани в Анталью задержали на более чем шесть часов. Вылет самолета должен был состояться в 15:55, однако, согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, вылет перенесли на 22:30.

В авиакомпании сначала заявили, что возникли проблемы с документацией, а потом сообщили, что вылет задерживается по техническим причинам. Об этом «Реальному времени» рассказала одна из пассажирок рейса, позже это подтвердили в авиакомпании. Пасажирам выдали воду и пообещали предоставить питание.

Позже в авиакомпании добавили, что для оформления технической документации ожидается прибытие специалистов из Санкт-Петербурга. Также в «России» подтвердили, что вылет назначен на 22:30, затем его сдвинули еще на час.

Пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» сообщил, что представители авиакомпании работают с пассажирами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

БизнесТранспорт Татарстан
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