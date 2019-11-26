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Минниханов посетил новый корпункт ТНВ в Узбекистане

13:39, 26.11.2019
Минниханов посетил новый корпункт ТНВ в Узбекистане
Фото: tatarstan.ru

Во время рабочей поездки в Узбекистан президент РТ Рустам Минниханов посетил в Ташкенте новый корреспондентский пункт телерадиокомпании «Новый век» («ТНВ»).

Презентацию корпункта для Минниханова провели гендиректор ТНВ Ильшат Аминов и специальный корреспондент Динара Хабибуллина.

Руководитель республики поинтересовался условиями работы сотрудников, материально-техническим обеспечением корпункта, а также дал короткое интервью. Также он пожелал новому корпункту побольше добрых и позитивных сюжетов, передает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, что решение открыть корпункт было принято после встречи Минниханова с представителями татарской диаспоры в Ташкенте в сентябре 2017 года.

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