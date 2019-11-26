В Зеленодольске росгвардеец поймал вора, укравшего у пенсионерки пакет с продуктами

В Зеленодольске задержали мужчину, который украл у пенсионерки пакет с продуктами.

Вечером 23 ноября боец казанского ОМОНа в свой выходной проходил мимо одного из магазинов. Внимание мужчины привлек крик пожилой женщины.

Подоспевший на помощь росгвардеец выяснил, что несколько секунд назад неизвестный выхватил у нее из рук пакет с продуктами и убежал. Женщина указала на удаляющегося в темноту двора мужчину.

Омоновец кинулся за злоумышленником. Тот, заметив погоню, попытался скрыться, но росгвардеец догнал его и задержал. Потерпевшая опознала в нем своего обидчика.

Задержанный оказался ранее судимый 36-летний житель Зеленодольска. Он был передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Ранее сообщалось, что в Челнах росгвардеец обезвредил посетителя почты с пистолетом.