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Татарстанцы пожаловались в «Народный контроль» почти 70 тысяч раз

10:47, 26.11.2019
Татарстанцы пожаловались в «Народный контроль» почти 70 тысяч раз
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С начала года жители Татарстана оставили в приложении «Народный контроль» 68,7 тысячи заявок. Из них решено 72%, рассказал на пресс-конференции глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

В основном жалобы касались вопросов улучшения городской среды, некачественного обслуживания и прочих проблем.

За 9 месяцев 2019 года приложение «Народный контроль» скачали 15,7 тысячи раз.

ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан
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