Татарстанцы пожаловались в «Народный контроль» почти 70 тысяч раз

С начала года жители Татарстана оставили в приложении «Народный контроль» 68,7 тысячи заявок. Из них решено 72%, рассказал на пресс-конференции глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

В основном жалобы касались вопросов улучшения городской среды, некачественного обслуживания и прочих проблем.

За 9 месяцев 2019 года приложение «Народный контроль» скачали 15,7 тысячи раз.