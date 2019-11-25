В Татарстане у браконьеров изъяли ружье и два автомобиля

Трое жителей Татарстана устроили незаконную охоту в ночное время. За браконьерство им теперь грозит уголовная статья.

Браконьеры успели подстрелить двух зайцев, когда на них вышли инспекторы Государственного комитета по биологическим ресурсам. У мужчин изъяли одно ружье и два автомобиля. Материалы уже переданы в МВД: незаконная охота грозит штрафом до 500 000 рублей, исправительными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В ведомстве отмечают, что рейды по выявлению браконьеров проводятся как днем, так и ночью, в выходные и праздничные дни.

Ранее лжесотрудника Минэкономики РТ осудили за охоту на зайцев и аферу с субсидиями.