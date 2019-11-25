В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях

В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход» действует повышенная процентная ставка 7% годовых при открытии вклада «Доходный» в рублях сроком 1095 дней с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Акция действует до 31.12.2019 включительно.

При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные каналы обслуживания (далее — ДКО) действуют повышенные процентные ставки. По безопциональному вкладу «Доходный», оформленному через ДКО, максимальная процентная ставка составляет 6,7% годовых, минимальная сумма вклада составляет 3000 рублей, максимальная сумма не ограничена, срок действия вклада — от 1 месяца до 4 лет.

Накопительный счет позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере до 5% годовых в рублях. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств не менее 100 рублей, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. Срок действия, а также минимальная и максимальная сумма накопительного счета не ограничены. Открыть накопительный счет можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернет-банке или Мобильном банке.

Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк»

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