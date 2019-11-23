В Удмуртии машина скорой столкнулась с грузовиком, пациент и фельдшер погибли

В пятницу вечером в Удмуртии столкнулись машина скорой помощи и грузовик. В результате ДТП погибли двое человек, еще четверо пострадали.

Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошел в 20:45 мск в Якшур-Бодьинском районе республики на 199 км автодороги федерального значения М-7 «Волга».

По словам начальника 1-ого отдела УГИБДД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, столкновение произошло, когда «Газель» выехала на встречную полосу. Согласно показаниям очевидцев и самого водителя грузовика, он уснул.

В числе погибших — пациент и фельдшер автомобиля скорой медицинской помощи. Среди пострадавших еще один пациент, водитель и сопровождающий, а также водитель грузовика. Последний от госпитализации отказался, троих госпитализировали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Казани эвакуатор въехал в машину скорой помощи. ДТП случилось на проспекте Победы.

