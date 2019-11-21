Соцсети: в Казани в машину скорой помощи въехал эвакуатор

Фото: скриншот

В Казани сегодня днем эвакуатор въехал в машину скорой помощи. ДТП случилось на проспекте Победы.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. Информации о пострадавших нет.

На снимках видно, что автомобиль скорой снес металлическое ограждение и дорожный знак.

Ранее сообщалось, что в Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки.