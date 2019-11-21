Соцсети: в Казани в машину скорой помощи въехал эвакуатор
В Казани сегодня днем эвакуатор въехал в машину скорой помощи. ДТП случилось на проспекте Победы.
Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. Информации о пострадавших нет.
На снимках видно, что автомобиль скорой снес металлическое ограждение и дорожный знак.
Ранее сообщалось, что в Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки.БизнесТранспортПроисшествияАвто Татарстан
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