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Соцсети: в Казани в машину скорой помощи въехал эвакуатор

14:09, 21.11.2019
Соцсети: в Казани в машину скорой помощи въехал эвакуатор
Фото: скриншот

В Казани сегодня днем эвакуатор въехал в машину скорой помощи. ДТП случилось на проспекте Победы.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. Информации о пострадавших нет.

На снимках видно, что автомобиль скорой снес металлическое ограждение и дорожный знак.

Ранее сообщалось, что в Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки.

БизнесТранспортПроисшествияАвто Татарстан
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