Астрономы оценили угрозу замеченного «Роскосмосом» метеорита

Специалисты «Роскосмоса» обнаружили приближающийся к Земле астероид, размеры которого сопоставимы с Челябинским метеоритом. Однако астрономы усомнились в масштабах угрозы.

Астрофизик Александр Панов уверен, что астероид не представляет серьезной опасности для планеты. По словам ведущего научного сотрудника НИИЯФ МГУ, сообщение свидетельствует лишь о хорошей работе комплекса ЭОП-2-1 автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, передает РБК.

Коллегу поддержал и заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Он рассказал RT, что данный астероид — «это даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется не замеченной никем, за исключением нескольких наблюдателей».