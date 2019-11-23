Синоптики Татарстана прогнозируют до -10°С
В субботу, 23 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков метеорологи не предсказывают.
Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха поднимется до 5—10 градусов ниже ноля. В Казани предполагается от -5°С до -8°С. В Набережных Челнах термометры покажут от -7°С до -9°С.
На дорогах местами сохранится гололедица.Общество Татарстан
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