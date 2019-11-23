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Синоптики Татарстана прогнозируют до -10°С

05:38, 23.11.2019
Синоптики Татарстана прогнозируют до -10°С
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 23 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков метеорологи не предсказывают.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха поднимется до 5—10 градусов ниже ноля. В Казани предполагается от -5°С до -8°С. В Набережных Челнах термометры покажут от -7°С до -9°С.

На дорогах местами сохранится гололедица.

Общество Татарстан
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