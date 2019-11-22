Путин: российские военнослужащие не допустили исход боевиков из Сирии в РФ

Президент России Владимир Путин заявил. что удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию.

В ходе заседания СБ России он отметил, что для армии России «серьёзным экзаменом на профессионализм» стала операция против террористических банд в Сирии.

«Личный состав воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объёме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально. Не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну», — цитирует RT Путина.

Ранее Путин назвал условия вывода войск из Сирии. По его словам, такое решение должны принять власти страны.