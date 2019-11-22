Ученые обнаружили следы сложных сахаров в метеоритах

Фото: wikipedia.org / Bin im Garten

Японские ученые из университета Тохоку в Сендае обнаружили в метеоритах сложных сахаров. Они уверены, что это говорит в пользу о внеземном происхождении жизни на Земле.

Исследователи подтвердили инопланетное образование сахаров благодаря анализу соотношения изотопов, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Национальной академии наук США.

Из молекул сахаров выстраиваются белки, в том числе РНК и ДНК. Японские ученые допускают, что эти белки могли быть сконструированы именно из таких внеземных сахаров, попавших на планету с метеоритами.

Команда во главе с Ёсихиро Фурукавой обнаружила рибозу и другие сахара в трех углеродистых хондритах, включая Мерчисонский.

Анализ этого метеорита и еще двух углеродистых хондритов показал, что биологически важные молекулы сахара возникли в космосе.