В Казани суд рассмотрит дело сотрудников ГБУ БДД, собравших с дальнобойщиков 5 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу четырех сотрудников подразделения ГБУ «Безопасность дорожного движения». По версии следствия, обвиняемые за год заработали около 5 млн рублей на водителях грузовиков.

Работая на пунктах взвешивания, обвиняемые предлагали водителям с перегрузом заплатить 1 тысячу рублей за рейс, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. При этом передача «взяток» осуществлялась бесконтактным способом — деньги перечислялись на банковские карты злоумышленников.

Трое из обвиняемых признали вину, они выпущены из СИЗО под подписку о невыезде. Четвертый отказался признавать вину и находится под арестом.

Ранее сообщалось, что лжесотрудника Минэкономики РТ осудили за охоту на зайцев и аферу с субсидиями.

