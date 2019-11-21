Защитник «Рубина» Олег Данченко вернулся к тренировкам с командой

Защитник «Рубина» Олег Данченко вернулся к тренировкам с командой после травмы. Об этом сообщил сам игрок.

— Олег, как ваше самочувствие? Как ваше здоровье?

— Самочувствие хорошее, великолепное. Только начал работать в общей группе, тренируюсь, доказываю. Как тренеры решат, так и будет.

— Как паузу провела команда и вы, в частности?

— Паузу провели хорошо, подготовились хорошо. Думаю, что в субботу увидите на игре с «Зенитом».

— Все помним, что матч первого круга с «Зенитом» неудачно сложился. Какие изменения в подготовке по сравнению с первым кругом?

— Нужно выходить, биться и зарабатывать очки, — цитирует слова Данченко официальный сайт клуба.