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В Нижегородской области объявили конкурс на пост министра спорта

10:30, 21.11.2019
В Нижегородской области объявили конкурс на пост министра спорта
Фото: fcnn2018.ru

В Нижегородской области проведут конкурс на вакантную должность министра спорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Будущему министру поставлена задача вывести местный футбольный клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также в приоритет поставлен вопрос усиления внимания к массовому спорту и проведение на новом стадионе как всероссийских мероприятий, так и международных. Такие цели озвучил губернатор региона Глеб Никитин.

Конкурс пройдет в два этапа. Вначале претендентам предстоит пройти процедуры анкетирования и тестирования, после чего с кандидатами проведут очный тур.

Отметим, что прежний министр спорта Сергей Панов возглавлял министерство на протяжении 5 лет и был уволен в начале ноября нынешнего года. Исполняющим обязанности назначен замглавы ведомства Алексей Москвин.

СпортОбщество
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