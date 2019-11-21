Димитрис Прифтис: «УНИКС уступил «Нантеру» во всем, что касается борьбы»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение казанцев в Кубке Европы французскому «Нантеру» (72:79).

«Мы играли плохо и не заслуживали победы. Прежде всего, поздравляю «Нантер». Когда вы играете, вы должны показывать в каждом моменте, что ты заслуживаешь победу.

За исключением первой четверти, когда у нас был хороший результат, мы этого не сделали. Во второй четверти было очевидно, у УНИКСа большая проблема во всем, что связано с суетой и борьбой за мяч. Мы позволили сопернику укрепить уверенность в себе, и они сделали 11 подборов в атаке во второй четверти. Именно эта цифра и лишила нас игры», – сказал Прифтис на пресс-конференции.

После восьми туров УНИКС лидирует в группе С, имея в своем активе 5 побед и 3 поражения.