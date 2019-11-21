Казань будет учиться у Китая отслеживать туристов и анализировать популярность сувениров

В исполкоме Казани прошла встреча представителей администрации Казани и китайского города Ханчжоу. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в IT-сфере и в области туризма, сообщает портал мэрии Казани.

На встрече начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов рассказал о системе, позволяющей собирать, обрабатывать и анализировать данные в различных сферах жизнедеятельности, хорошо развитой в Ханчжоу. Он предложил использовать ее в Казани и призвал оказать содействие в апробации системы.

«Нам понравилось, как работает данная система. Мы бы могли и у себя ее использовать для развития туризма — отслеживать количество прибывших туристов, анализировать, какая сувенирная продукция популярнее всего», — сказал Ханнанов.

Ранее в Казани прошел Форум гостеприимства, где участникам отрасли объяснили, в чем суть концепции бренда Visit Tatarstan и почему пора отодвинуть на задний план «стандартный» европейский сервис, сделав акцент на национальном колорите и знаменитом татарском гостеприимстве.