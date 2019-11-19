СМИ сообщили о согласовании порядка продажи «красивых» автономеров

Министерство внутренних дел и Министерство экономического развития РФ договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые «красивые автомобильные номера».

Также госномера будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Заявление необходимо будет заполнить при регистрации автомобиля, сообщает «Коммерсант».

Порядок продажи номеров следующий: владелец машины вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить.

Также государственный регистрационный знак, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион.



Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года в силу вступит федеральный закон, согласно которому автодилеры сами смогут регистрировать новые машины. Благодаря этому автомобиль из салона будет выезжать с новыми номерами.