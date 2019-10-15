В следующем году автосалоны смогут устанавливать номера на новые машины

С 1 января 2020 года в силу вступит федеральный закон, согласно которому автодилеры сами смогут регистрировать новые машины. Благодаря этому автомобиль из салона будет выезжать с новыми номерами.

«В федеральном законе, который вступает в силу с 1 января 2020 года, норма про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет), ее просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами», — рассказал начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антон Белан.

Однако он подчеркнул, что такую услугу смогут оказывать те автосалоны, которые будут включены в реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств.

Также нововведение коснется новых автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.

Помимо этого, Белан рассказал, что реестры регистрирующих организаций разрабатываются. В стадии формирования находятся и фирмы, которые будут печатать госномера, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера.