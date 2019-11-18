В Петербурге задержали татарстанца, выкинувшего на помойку пистолет 1908 года выпуска
Полиция Красносельского района Санкт Петербурга задержала 46-летнего ранее судимого уроженца Татарстана, который выбросил на помойку пистолет и попытался скрыться.
Инцидент произошел вечером 16 ноября. Около контейнерной площадки посреди мусора полицейские обнаружили пистолет.
По данным экспертизы, оружие было произведено в 1908 году за рубежом и пригодно для стрельбы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.Происшествия Татарстан
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