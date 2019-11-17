ФСС Татарстана закупит почти 800 телевизоров для инвалидов

Региональное отделение Фонда социального страхования по Татарстану купит на 6,1 млн рублей телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов. Аукцион был объявлен 8 ноября, заявки можно подать до 9 утра 18 ноября, а состоится аукцион 20 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Принять участие в закупке могут субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие организации. Всего понадобится 785 телевизоров с ЖК-экраном, диагональю не меньше 54 сантиметров (21,26 дюйма) с форматом 16:9. Стоимость каждого телевизора составит около 7,8 тысячи рублей.