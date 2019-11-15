Ак Барс Банк хочет обанкротить производителя бумаги из Казани за долг в 55 млн рублей

ПАО «Ак Барс Банк» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ООО «Производственный комбинат «Каррат».

Сумма требований составила 54,9 млн рублей. Иск был подан вчера и пока не принят к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно данным СПАРК, основным видом деятельности «Каррата» является производство прочих изделий из бумаги и картона. Учредителем компании и гендиректором является Татьяна Гараева. Доходы компании за 2018 год составили 3,8 млн рублей.

Отметим, что у компании имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам — за последний год их было 20.

В пресс-службе Ак Барс Банка «Реальному времени» сообщили, что подача иска связана с наличием у «Каррат» просроченной задолженности.

«В досудебном порядке с клиентом проводились встречи по вопросу урегулирования просроченной задолженности ООО «ПК «Каррат». По результатам проработки совместно с клиентом различных вариантов, урегулировать задолженность в досудебном порядке не представилось возможным», — отметили в кредитной организации.