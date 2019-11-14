СМИ: в России стали дольше платить ипотеку

Средний срок ипотечного кредитования в России вырос на треть. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Сообщается, что в третьем квартале 2019 года россияне брали кредит в среднем на 16 лет и 3 месяца. Это почти на два года больше, чем в 2018 году. По данным аналитиков, связано это с политикой банков, которые растягивают время кредита.

Также с увеличением срока ипотеки поднялась и средняя сумма кредита, она составила 2,5 миллиона рублей.

Ранее аналитики предсказали снижение ипотечных ставок до 8,5% в следующем году.