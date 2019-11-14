Прокуратура РТ остановила добычу полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях
Прокуратура РТ остановила добычу щебня в Сабинском районе республики. Выяснилось, что ГОК «Богатые Сабы» добывало полезное ископаемое на землях сельскохозяйственного назначения.
Предприятие добывало щебень в северо-восточной части деревни Куюк Тимершикского сельского поселения. При этом работы проводятся на землях сельскохозяйственного назначения, что запрещено законом.
Должностные лица предприятия привлечены к ответственности. Сейчас компания собирает документы на разрешение использования земельных участков.
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