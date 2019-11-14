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Прокуратура РТ остановила добычу полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях

12:02, 14.11.2019
Прокуратура РТ остановила добычу полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях
Фото: pixabay.com

Прокуратура РТ остановила добычу щебня в Сабинском районе республики. Выяснилось, что ГОК «Богатые Сабы» добывало полезное ископаемое на землях сельскохозяйственного назначения.

Предприятие добывало щебень в северо-восточной части деревни Куюк Тимершикского сельского поселения. При этом работы проводятся на землях сельскохозяйственного назначения, что запрещено законом.

Должностные лица предприятия привлечены к ответственности. Сейчас компания собирает документы на разрешение использования земельных участков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане экс-руководитель подразделения БТИ обвиняется в выдаче справок на несуществующие объекты.

Общество Татарстан
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