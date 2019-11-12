В Татарстане руководитель БТИ обвиняется в выдаче справок на несуществующие объекты

Прокуратура Татарстана направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней руководительницы Черемшанской группы межрайонного филиала №11 «Бюро технической инвентаризации». Ее обвиняют в том, что она выдавала техпаспорта на несуществующие объекты.

По мнению ведомства, с 2016 года женщина выдала шести физическим лицам фиктивные справки и технические паспорта на несуществующие объекты недвижимости. Эти документы впоследствии были использованы для получения субсидий по программе развития сельских территорий на сумму 9,2 млн рублей.

Женщина свою вину признала. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее коррупционная статья появилась в скандальном деле о хищениях чужой недвижимости путем подмены документов в инвентарных делах АО «Бюро технической инвентаризации».