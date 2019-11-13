10 богатейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей

«Роснефть», «Почта России» и Московский фонд реновации вошли в число крупнейших компаний России по объему денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах по состоянию на 31 декабря 2018 года. В целом компании из топ-10 накопили около 3,4 трлн рублей.

Десятка выглядит следующим образом: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», Почта России, Московский фонд реновации, ОАК, «Атомэнергопром», «Интер РАО ЕЭС».



Если добавить банки, то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, «Газпромбанк» и ВТБ. С учетом кредитных организаций накопления первой десятки составят 7,5 трлн рублей.



Рейтинг составил РБК на основе отчетов по РСБУ 2,3 млн российских компаний, которые опубликовал Росстат. К этому были добавлены компании из рейтинга РБК 500, отчетность которых ведомство не размещает — Сбербанк, «Норильский никель» и т.д..

