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СМИ: производители предложили сделать пивные напитки более крепкими

07:12, 12.11.2019 1
СМИ: производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
Фото: Pixabay.com

Производители пива предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» с целью снятия ограничения по крепости пивных напитков.

В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки, пишут «Известия».

Недавно СМИ сообщили, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Это может произойти тогда, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Также, по данным RT, с 2021 года пивом будет считаться только тот напиток, который содержит 80% солода, менее 20% несоложенного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

БизнесРозничная торговля
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:42
    Пора отделить пиво от пивных напитков.
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