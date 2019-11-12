СМИ: производители предложили сделать пивные напитки более крепкими

Производители пива предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» с целью снятия ограничения по крепости пивных напитков.

В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки, пишут «Известия».

Недавно СМИ сообщили, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Это может произойти тогда, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Также, по данным RT, с 2021 года пивом будет считаться только тот напиток, который содержит 80% солода, менее 20% несоложенного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.