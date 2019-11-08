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Tele2 открыла первый в Приволжье digital-салон связи в Казани

17:42, 08.11.2019
Tele2 открыла первый в Приволжье digital-салон связи в Казани

Компания Tele2 запустила в Казани первый цифровой салон нового формата в Приволжье.

Цифровой сервис основан на виртуальной интерактивной витрине, в которой выделены зоны вендоров.

Марат Кабанов, директор казанского филиала Tele2: «Наша аудитория становится все более продвинутой, и мы должны соответствовать этим запросам, быть для клиента проводником в цифровой мир. Поэтому мы внедряем новый формат салонов связи, где умные технологии общаются с пользователем и помогают ему сделать выбор».

ТехнологииТелекоммуникации
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