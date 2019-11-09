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Глава Верховного суда Удмуртии уйдет в отставку после 20 лет работы

17:28, 09.11.2019

Председатель Верховного суда Удмуртской Республики подал заявление об уходе. Высшая квалифколлегия судей рассмотрит этот вопрос 21 ноября.

Подлежит рассмотрению «заявление Суханова Юрия Викторовича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда Удмуртской Республики, 20 ноября 2019 г.», — сообщается на сайте коллегии.

Напомним, что Суханов находится на посту главы ВС УР около 23 лет. Должность он занял в 1996 году, а до этого четыре года был заместителем предыдущего главы Верховного суда республики.

ОбществоВласть Удмуртия
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