Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что губки для мытья посуды могут содержать 362 вида бактерий, вызывающих острые кишечные инфекции. Кухонные губки фактически являются идеальным инкубатором для вредных микроорганизмов.

В 77% случаев в губках для мытья посуды были обнаружены колиформные бактерии, 86% содержали дрожжи и плесень, еще 18% — стафилококковые бактерии, передает RT.

«Кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза», — констатируют в ведомстве. В связи с этим в Роспотребнадзоре порекомендовали менять губку не реже чем раз в неделю.

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